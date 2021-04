Outriders, la patch non ha risolto bug dell’inventario (e i fan sono arrabbiati)

Il lancio di Outriders ha avuto certamente qualche problema non previsto, non solamente a livello di stabilità dei server ma anche per un bug dell’inventario.

Il primo grande aggiornamento del titolo aveva promesso non solo una compensazione per i problemi del server, ma anche di risolvere questo fastidioso errore che cancellava tutti gli oggetti posseduti dai giocatori.

Come riportato da VG247, pare però che il pronto intervento dei People Can Fly non sia bastato a risolvere il problema, dato che molti utenti hanno ricominciato a segnalare questo problema in massa.

Il forum Reddit dedicato ad Outriders è stato letteralmente invaso da utenti arrabbiati per aver perso tutto il loro equipaggiamento, alcuni dei quali sono stati ottenuto dopo aver giocato per centinaia di ore.

Il bug che cancella l'inventario dei giocatori di Outriders non è stato ancora risolto.

Per capire la gravità di quanto accaduto, dobbiamo ricordare che questo bug era già apparso durante la versione beta del gioco per poi ricomparire in occasione della versione completa, lasciando gli Outrider completamente «nudi».

Gli sviluppatori di Outriders si sono già detti «profondamente dispiaciuti» che il problema si stia verificando nuovamente e stanno raccogliendo tutte le informazioni possibili per fare in modo di sistemare questo bug una volta per tutte.

Tuttavia, c’è stato un commento in particolare che ha fatto preoccupare e non poco i membri della community, dato che in una delle note viene evidenziato come «gli oggetti recuperati potrebbero non avere le stesse caratteristiche di quelli persi».

In altre parole, anche se l’equipaggiamento in sé potrebbe essere recuperato, potrebbe essere completamente diverso da quello che avevamo realmente.

Il problema si è fatto talmente serio al punto di spingere molti utenti a chiedere ai People Can Fly di avvertire tutti i giocatori di Outriders pubblicamente di questo potenziale bug, cosa che però è probabile non accadrà.

Non ci resta che sperare che questo spiacevole incidente venga risolto nel più breve tempo possibile: vi terremo naturalmente aggiornati sulla vicenda.

Vi ricordiamo che Outriders è disponibile anche su Xbox Game Pass fin dal day one, senza alcun costo aggiuntivo per gli utenti.

Se volete mettervi alla prova anche voi ma non sapete dove iniziare, sperando ovviamente di non incontrare anche voi questo errore fastidioso, potete dare un’occhiata alla nostra guida completa del gioco.