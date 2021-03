Outriders: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Outriders è il nuovo sparatutto cooperativo in terza persona sviluppato dai ragazzi di People Can Fly, già conosciuti per la realizzazione della serie Painkiller e Bulletstorm, oltre ad aver collaborato con Microsoft per alcuni episodi di Gears Of War, e pubblicato da Square Enix.

La campagna di Outriders porterà i giocatori in un epico viaggio attraverso Enoch, un mondo selvaggio dove tutto si è misteriosamente e massicciamente evoluto per cancellare l’umanità dalla faccia del pianeta. Dalle vite e dai segreti delle colonie umane fino alle giungle misteriose e ai deserti spietati, esplorerete i confini più remoti delle frontiere, otterrete poteri incredibili e farete delle scoperte che cambieranno ogni cosa.

Qualche giorno hands-on più recente abbiamo affermato che «il secondo incontro con Outriders ci ha lasciati decisamente soddisfatti. Ad averci colpito è stata in primis la componente ludica, un gameplay che è sì derivativo, ma che centra pienamente l’obiettivo di divertire il giocatore con un’azione frenetica e di intrattenerlo con una componente ruolistica tutt’altro che approssimativa.»

Outriders è attualmente in sviluppo per Playstation 5, Playstation 4, Microsoft Xbox One, Xbox Series X|S e Windows PC, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 1° aprile.