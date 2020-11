Orlog, il gioco di dadi di Assassin’s Creed Valhalla, arriva nella realtà!

Chi sta esplorando l’open world di Assassin’s Creed Valhalla in queste ore sa sicuramente che il titolo di casa Ubisoft propone anche tanti divertimenti con cui intrattenersi, tra un colpo d’ascia e l’altro, in mezzo al proprio popolo norreno. Tra questi figura anche Orlog, un gioco di dadi che vede i vichinghi contendersi i favori di dèi come Thor, Loki o Baldur, mentre con la fortuna tentano di far esaurire le pietroline che rappresentano le “vite” del loro avversario.

Ebbene, Orlog sta per arrivare anche nella realtà con un adattamento a gioco da tavolo: a svelarlo è stato il sito specializzato Dicebreaker, che ha appreso da fonti certe dei lavori in corso – anche se per il momento Ubisoft non ha fornito commenti ufficiali in merito. Secondo la fonte, il gioco reale sarà messo a punto da PureArts e vedrà la luce già nel 2021, consentendovi così quanto prima di passare delle belle serate a due a lanciare dadi e sorseggiare bevande rigorosamente affini alla tradizione norrena.

Il gioco dell'Orlog in Assassin's Creed Valhalla

Attendiamo ovviamente che arrivino dettagli ufficiali in merito, che non mancheremo di riferirvi.

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla è disponibile su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 e Google Stadia. Il gioco vi pone nei panni di Eivor, un condottiero vichingo personalizzabile nel sesso e nelle caratteristiche, chiamato a trovare una nuova casa al suo popolo in un’Inghilterra fiorente ma inospitale con i suoi nuovi inquilini scandinavi.

Trovate tutti gli ulteriori dettagli sul gioco nella video recensione firmata dal nostro Paolo Sirio, che vi mostra tantissimo gameplay e sottolinea pregi e difetti sull’ambiziosa nuova opera della casa di Yves Guillemot.

Avete già letto che dalle 21.00 saremo live per il dietro le quinte della localizzazione di Assassin’s Creed Valhalla?