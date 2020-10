Ori and the Will of the Wisps al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Avete amato Ori and the Blind Forest ma non avete ancora avuto modo di mettere le mani sul suo diretto seguito, Ori and the Will of the Wisps? Bene, potete smettere di aspettare, dato che Ori and the Will of the Wisps è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon!

In Ori and the Will of the Wisps partirete per una nuova avventura in un vasto mondo esotico, incontrerete nemici possenti e risolverete enigmi impegnativi nella vostra missione per svelare il destino di Ori. Così come nel primo episodio, potrete acquisire nuove abilità, incantesimi e armi spirituali che vi consentiranno di personalizzare il vostro stile di gioco.

Come non citare, poi, la maestosa colonna sonora firmata da Gareth Coker, già acclamato autore di quella del primo capitolo? Fiati, cori, violini e pianoforte si amalgamano alla perfezione, enfatizzando i momenti topici ed accompagnando, senza mai sopraffarla, l’azione di gioco.

Il 13 e il 14 ottobre arriva Amazon Prime Day! Non perderti tutte le offerte esclusive dedicate agli abbonati al servizio Amazon Prime, che puoi provare gratis per 30 giorni usufruendo di tutti i vantaggi riservati ai suoi membri, tra cui la possibilità di vedere film e serie TV su Prime Video, consegne illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi, spazio di archiviazione illimitato per le tue foto su Amazon Photos, una selezione oltre due milioni di brani su Amazon Music e tanto altro ancora!

Nella nostra recensione del titolo, dove si è aggiudicato un ottimo 8,2, avevamo affermato che «la compiutezza del level design, l’inedita vena ruolistica, il rinnovato combat system concorrono tutti a creare uno dei metroidvania più interessanti di questa generazione di console. La classica ciliegina sulla torta è rappresentata da un comparto audiovisivo strepitoso, capace di rapire i sensi ed immergere a fondo in un mondo fiabesco.»

Ori and the Will of the Wisps è ora disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon: soli 19,99€ contro i 29,99€ richiesti regolarmente per l’acquisto. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarvi a casa un gioco di altissima qualità ad un prezzo imperdibile.

» Clicca qui per acquistare Ori and the Will of the Wisps a prezzo scontato «

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon