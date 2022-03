Ora gli indie sanno come fare soldi: con Xbox

Quando si pensa a Xbox viene subito in mente il Game Pass, servizio in abbonamento che ha drasticamente cambiato il modo di vedere l’industria e di usufruire dei prodotti videoludici di tutti noi.

Recentemente sono stati divulgati anche i numeri che definivano il costo sostenuto da Microsoft per pagare le licenze di pubblicazione dei giochi presenti su Game Pass.

Considerando che molti dei titoli nel catalogo escono al day one, e molti altri sono dei veri e propri pezzi da novanta, non è difficile immaginare la dedizione che c’è dietro nonché l’investimento fatto.

Ma l’impegno di Xbox non è circoscritto solamente al Game Pass, è riscontrabile anche sul versante dei giochi indie.

Nel contesto di una pubblicazione ufficiale per festeggiare i nove anni di ID@Xbox, programma dedicato alla pubblicazione di videogiochi indipendenti, Chris Charla ha condiviso dettagli circa le entrate che lo stesso ha portato agli sviluppatori che decidono di sfruttarlo.

«Dall’inizio del programma, gli sviluppatori indipendenti hanno guadagnato oltre 2,5 miliardi di dollari in diritti d’autore, e le entrate totali generate dai partner ID@Xbox su Xbox sono quasi raddoppiate negli ultimi tre anni. Questi sono numeri sbalorditivi, e ci dicono di più sulla forza degli sviluppatori indipendenti», queste le sue parole.

A quanto pare Microsoft non ha intenzione di fermarsi qua, e i piani per ID@Xbox puntano ancora più in alto:

«Siamo orgogliosi che oltre 4600 sviluppatori provenienti da 94 paesi in tutto il mondo stiano cercando di offrire esperienze ai giocatori tramite Xbox, inclusi più di 1000 creatori che si sono iscritti al programma ID@Xbox negli ultimi due anni. Anche con oltre 3000 giochi di sviluppatori indipendenti su Xbox, abbiamo ancora molta strada da fare».

Le cose procedono a gonfie vele in casa Microsoft, che di recente ha anche annunciato una nuova divisione.

Infine, vi ricordiamo che il servizio stile Game Pass di PlayStation potrebbe essere annunciato a breve, e a quanto sembra non avrà una delle caratteristiche più importanti di quello di Xbox.