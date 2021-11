Ora c’è un rap che cita tutti i 900 Pokémon esistenti

Il 2021 è l’anno del 25esimo anniversario dei Pokémon e recentemente il brand è stato arricchito anche dai remake dei capitoli di quarta generazione: Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.

Sono passati pochi giorni dal lancio dei nuovi titoli, che riportano su Switch due tra i giochi più amati della serie, e il successo ottenuto è decisamente degno di nota.

Le copie fisiche di Diamante Lucente e Perla Splendente hanno infatti già battuto, nel mercato giapponese, le copie vendute al lancio di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, capitoli di ottava generazione usciti nel 2019.

Ma il successo dei nuovi remake non si limita al mercato nipponico, anche in quello britannico infatti i giochi hanno avuto una risposta tale da diventare il secondo miglior lancio del 2021 e il primo su Nintendo Switch.

Ora ecco una nuova sorpresa. Nella prima stagione dell’anime di Pokémon, alla fine di ogni episodio era presente una sezione in cui venivano letteralmente rappati una consistente quantità di nomi dei singoli pokémon, che in tutto nella prima generazione erano 150.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Con l’andare avanti dei giochi e della serie, e quindi con l’avvicendarsi delle nuove generazioni dei mostriciattoli tascabili, il quantitativo di creature da aggiungere eventualmente ai cosiddetti Pokérap stavano diventando un numero decisamente considerevole, così si decise di abbandonare la simpatica sorpresa che andava in scena alla fine di ogni episodio.

Adesso un gruppo nutrito di artisti (ben più 900) ha deciso di riportare alla luce il Pokérap creando un progetto non ufficiale che include centinaia e centinaia di disegni unici di ogni singolo Pokémon creato da The Pokémon Company.

L’inizio del video è molto simile ai Pokérap originali, continuando e cercando di integrare i nomi di tutti gli altri Pokémon nel testo della canzone stessa. Ecco il video in questione:

Se non ne avete mai abbastanza del mondo dei Pokémon o se l’effetto nostalgia ha preso il sopravvento, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra recensione di Diamante Lucente e Perla Splendente.

Oltre alla dettagliata recensione dei titoli, tra queste pagine è presente anche una guida che per i neofiti e non potrebbe sicuramente essere molto d’aiuto. Se volete entrare a Sinnoh preparati, è proprio quello che fa per voi.