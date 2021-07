Oppo Reno 4 5G a un prezzo super nel Solo per il weekend Mediaworld

Tornano anche questo fine settimana le migliori offerte proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per il weekend Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone OPPO Reno 4 5G in colorazione nera, che attualmente potete portarvi a casa a soli 399€, rispetto ai 599€ usuali di listino, per un risparmio reale di 200€.

Lo smartphone OPPO Reno 4 5G è dotato di un display AMOLED da ben 6,4″ a risoluzione 2.400×1.080 pixel con 409PPI come densità di pixel e una luminosità di picco di 800 nits. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, il processore Qualcomm Snapdragon 765G è accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Grazie alla ricarica SuperVOOC 2.0, lo smartphone OPPO Reno 4 5G può portare la batteria al 60% in soli 15 minuti e completare la ricarica in appena 36 minuti, consentendovi di utilizzarlo liberamente anche per tutta la giornata e ricaricarlo velocemente in caso di necessità.

La tripla fotocamera Ultra Clear LDAF di OPPO Reno 4 5G vi consentirà di mettere a fuoco rapidamente ciò che conta di più e, per selfie perfetti, potrete sfruttare la doppia selfie camera da 32MP.

