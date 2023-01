OPPO Find X5, smartphone al top, ora a un super prezzo! Risparmi 100€!

Anche oggi, lunedì 23 gennaio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa allo smartphone Oppo Find X5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 599,99€, rispetto agli usuali 699,99€ di listino, per un risparmio reale di 100€ e uno sconto del 14%.

Lo smartphone Oppo Find X5 è dotato di un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz, che fornisce un’esperienza visiva immersiva. Il comparto fotocamere include una tripla fotocamera IA da 50MP con sensore Sony IMX766 e una fotocamera frontale da 32MP con sensore IMX615, per scattare foto perfette in qualsiasi situazione. In termini di prestazioni, lo smartphone è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, garantendo un’esecuzione fluida e veloce delle applicazioni.

La finitura in vetro opaco dello smartphone Oppo Find X5 non solo gli conferisce un aspetto elegante, ma rende anche la sua texture piacevole al tatto. Inoltre, la curvatura di 75 gradi sui bordi del dispositivo fornisce l’inclinazione ottimale per illuminare al meglio il display. Questo design ergonomico rende il telefono più comodo da impugnare e utilizzare, migliorando l’esperienza complessiva dell’utente. Inoltre, la finitura opaca del vetro protegge il telefono dalle impronte digitali e dai danni causati dalle cadute accidentali.

