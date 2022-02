Oppo Days MediaWorld: grandi sconti su smartphone e accessori, anche a tasso zero

Le offerte continuano da Mediaworld, dopo le offerte del giorno, con l’imperdibile promozione “Oppo Days“, la quale vi consentirà di mettere le mani su tantissimi smartphone, smartband e auricolari del noto brand a prezzi davvero convenienti, anche con la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero! L’iniziativa durerà sino al prossimo 18 febbraio; quindi, vi consigliamo di approfittarne al più presto!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, ad esempio, trovate lo smartphone Oppo Find X3 Neo in colorazione Starlight Black a soli 549€, rispetto agli usuali 799€ di listino, per un risparmio reale di 250€.

Animato dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 865, accompagnato da 12 GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, lo smartphone Oppo Find X3 Neo è in grado di fornire prestazioni sempre eccellenti in qualsiasi circostanza. Inoltre, il sistema di ricarica Oppo SuperVOOC 2.0 consente di ricaricare il dispositivo fino al 100% in appena poco più di 30 minuti.

Il comparto fotocamere dello smartphone Oppo Find X3 Neo è composto da un sensore primario da 50 MP, realizzato da Sony, coadiuvato da un obiettivo macro da 2 MP, un teleobiettivo da 13MP, un ultra-grandangolo da 16 MP e una fotocamera per selfie frontale da 32 MP per scatti davvero professionali.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e sul sito trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

