OnePlus Nord 2 5G ora con uno sconto del 35% su eBay!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa lo smartphone OnePlus Nord 2 a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Lo smartphone OnePlus Nord 2 è animato dal SoC MediaTek Dimensity 1200-AI, accompagnato da 8 GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il dispositivo è dotato di un display da 6,43″ a risoluzione FullHD+ (2400×1800 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e 410PPI come densità di pixel per immagini sempre nitide e fluide.

Il comparto fotocamere di OnePlus Nord 2 vede la presenza di un obiettivo primario da 50MP con sensore Sony IMX766, un ultra grandangolo da 8MP e uno monocromatico da 2MP. Grazie alla funzione di stabilizzazione ottica delle immagini, potrete catturare foto e video incredibilmente nitidi.

Inoltre, lo smartphone OnePlus Nord 2 è in grado di accompagnarvi per tutta la giornata grazie alla sua elevata autonomia e, in caso di necessità, potete sempre contare sulla ricarica rapida Warp Charge da 65W in grado di portare la batteria da 4.500mAh al 60% in appena 15 minuti.

Solitamente lo smartphone OnePlus Nord 2 viene venduto a 399€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 259€, con un risparmio reale di 259€ e uno sconto del 35%. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo smartphone a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.