Se volete provare un servizio musicale completo, versatile e senza interruzioni, dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Apple Music: avete 1 mese gratis per ascoltare tutto! Questo è il momento perfetto per immergervi nel mondo della musica in streaming con una promozione pensata proprio per voi.

Vedi offerta su Apple Music

Apple Music, chi dovrebbe abbonarsi?

Apple Music è disponibile gratuitamente per 1 mese a tutti coloro che non hanno mai attivato il servizio. Un'opportunità unica per scoprire oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, da ascoltare dove e quando volete, anche offline, direttamente dal vostro smartphone, tablet, computer o altri dispositivi compatibili.

Apple Music rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'esperienza d'ascolto di qualità, arricchita da tecnologie all'avanguardia. Il supporto all'audio spaziale e al formato lossless vi consente di percepire ogni sfumatura sonora con una chiarezza sorprendente, perfetta per gli audiofili più esigenti.

La piattaforma include anche funzionalità esclusive come Apple Music Sing, che vi permette di cantare le vostre canzoni preferite con testi sincronizzati e la possibilità di regolare la voce originale. Un'opzione perfetta per animare le serate in compagnia o divertirvi in solitaria.

Non mancano concerti live, interviste con gli artisti, contenuti esclusivi e playlist personalizzate basate sui vostri gusti musicali. Tutto ciò è integrato in un'app intuitiva e compatibile con tutti i principali sistemi operativi, per una fruizione immediata e senza limiti.

Alla fine del periodo di prova gratuito, potrete decidere se continuare al prezzo di 10,99€ al mese, oppure interrompere senza alcun costo aggiuntivo. Attivate subito la vostra prova gratuita e vivete un'estate al ritmo delle vostre canzoni preferite con Apple Music.

