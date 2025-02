Unisciti a Snake in Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, oggi in SCONTO!

Se siete appassionati della saga Metal Gear Solid, questa è un'occasione da non perdere. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per Nintendo Switch è ora disponibile su Amazon a soli 37,99€, con un 10% di sconto rispetto al prezzo mediano di 42,36€. Si tratta di un'offerta imperdibile per chi desidera rivivere le leggendarie avventure di Snake in una raccolta che riunisce alcuni dei capitoli più iconici della serie.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa collection rappresenta un viaggio attraverso la storia della saga creata da Hideo Kojima, offrendo ai giocatori la possibilità di riscoprire le origini del franchise. Include titoli fondamentali come Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake, che hanno gettato le basi per il genere stealth-action, oltre a Metal Gear Solid con le VR Missions/Special Missions. Non mancano Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, entrambi nella versione HD Collection, oltre alle versioni storiche di Metal Gear (NES/FC Version) e Snake’s Revenge.

Oltre ai giochi principali, questa raccolta offre anche contenuti extra di grande valore, tra cui il Digital Screenplay Book, il Master Book, la Digital Soundtrack e due graphic novel digitali dedicate a Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2. Si tratta di un pacchetto completo che permette ai fan di approfondire la lore e le dinamiche narrative della serie, arricchendo ulteriormente l’esperienza di gioco.

Grazie alla versatilità di Nintendo Switch, avrete la possibilità di giocare ovunque vi troviate, alternando sessioni casalinghe a momenti di puro divertimento in mobilità. È importante tenere presente che, per poter installare il gioco, sarà necessario scaricare 29,5 GB di dati, a cui si aggiungono 30 GB per i contenuti video bonus. Per questo motivo, è consigliabile avere a disposizione una microSD capiente per garantire spazio sufficiente all’intera raccolta.

Questa offerta rappresenta un’opportunità unica per aggiungere un pezzo di storia videoludica alla vostra collezione. Approfittate subito dello sconto su Amazon e preparatevi a immergervi nell’universo di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 a un prezzo imperdibile. Per maggiori informazioni sul prodotto, vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

