Se siete alla ricerca di un'esperienza d'avventura cinematografica da vivere su PlayStation 5, non potete lasciarvi sfuggire questa imperdibile offerta su Amazon. Uncharted: Raccolta L'Eredità dei ladri è disponibile a soli 19,99€, con uno sconto del 48% rispetto al prezzo più basso recente di 38,43€. Si tratta di un'occasione davvero conveniente per aggiungere alla vostra collezione due tra i titoli più amati del panorama videoludico moderno.

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei ladri, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa raccolta include le versioni rimasterizzate per PS5 di Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta, due avventure iconiche che vi porteranno in giro per il mondo nei panni di Nathan Drake e Chloe Frazer, alla scoperta di antichi misteri e tesori perduti. Grazie alla potenza dell'hardware PlayStation 5, entrambi i titoli godono di una grafica migliorata, caricamenti rapidissimi grazie al disco SSD, e il pieno supporto alle funzionalità del DualSense, inclusi feedback aptico e grilletti adattivi, che rendono ogni esplorazione e scontro a fuoco ancora più immersivi.

L'implementazione dell'audio 3D contribuisce ulteriormente a un coinvolgimento totale, permettendovi di percepire ogni dettaglio ambientale con estrema precisione. Che si tratti di scalare rovine dimenticate o affrontare nemici in sparatorie mozzafiato, ogni momento risulta ancora più intenso grazie a questa rinnovata veste tecnica.

A questo prezzo, Uncharted: Raccolta L'Eredità dei ladri per PS5 rappresenta una delle migliori offerte del momento per chi desidera (ri)scoprire due titoli fondamentali della generazione PlayStation. Non lasciatevela scappare: un'avventura epica vi aspetta, al prezzo di un semplice accessorio. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa per ulteriori informazioni.

Vedi offerta su Amazon