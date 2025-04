Tomb Raider I-III Remastered Deluxe Edition: rivivi le epiche avventure di Lara Croft con uno SCONTO IMPERDIBILE!

Se siete appassionati delle avventure di Lara Croft, non potete perdere l'offerta imperdibile disponibile su Amazon: Tomb Raider I-III Remastered: Deluxe Edition per Nintendo Switch è in vendita a soli 30,99€, con uno sconto del 44% rispetto al prezzo consigliato di 54,99€. Questa è un'opportunità unica per rivivere le emozionanti missioni che hanno reso celebre l'archeologa più famosa del mondo dei videogiochi.​

Tomb Raider 1-3 Remastered: Deluxe Edition - Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

La Deluxe Edition offre un'esperienza completa e arricchita, includendo non solo i tre giochi rimasterizzati, ma anche una serie di contenuti esclusivi che faranno la felicità dei collezionisti e dei fan di lunga data. All'interno della confezione troverete una steelbook da collezione, un libro di mappe esplorative di oltre 80 pagine che svela tutti i segreti dei tre giochi e delle loro espansioni, e un download digitale della colonna sonora ufficiale, accompagnato da un CD con i brani più iconici della serie.​

Questa raccolta rimasterizzata comprende i titoli originali Tomb Raider I, Tomb Raider II e Tomb Raider III, ciascuno con le rispettive espansioni: Unfinished Business, Golden Mask e The Lost Artefact. Ogni gioco è stato attentamente aggiornato per offrire un'esperienza di gioco ottimizzata sulle piattaforme moderne, mantenendo intatta l'essenza che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo.​

In Tomb Raider I, accompagnerete Lara nella ricerca dello Scion, un misterioso artefatto nascosto tra le montagne del Perù. Tomb Raider II vi porterà alla scoperta del pugnale di Xian, mentre in Tomb Raider III esplorerete ambientazioni esotiche alla ricerca di potenti reliquie. Ogni titolo offre una combinazione unica di esplorazione, enigmi e azione, garantendo ore di divertimento e sfide avvincenti.​

Grazie alla possibilità di scegliere tra la grafica originale e quella rimasterizzata, potrete vivere queste avventure sia con un tocco nostalgico che con una veste grafica aggiornata. Inoltre, la collezione include nuove funzionalità come il blocco della telecamera, barre della salute per i boss, una modalità foto e oltre 200 obiettivi di gioco, offrendo un'esperienza ancora più completa e coinvolgente.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per aggiungere alla vostra collezione una pietra miliare della storia dei videogiochi a questo prezzo. Approfittate dello sconto del 44% e immergetevi nelle avventure senza tempo di Lara Croft con Tomb Raider I-III Remastered: Deluxe Edition per Nintendo Switch. Per maggiori informazioni sul titolo, vi raccomandiamo di leggere la nostra recensione completa.

