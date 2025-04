The Last of Us Parte II Remastered: il capolavoro di Naughty Dog ora su PC già in SCONTO!

Se siete appassionati di avventure narrative e amate le esperienze intense e cinematografiche, The Last of Us Parte II Remastered è il titolo che dovreste assolutamente aggiungere alla vostra collezione. Uscito appena ieri in versione PC, il capolavoro di Naughty Dog è già disponibile su Instant Gaming a soli 36,49€, con un imperdibile sconto del 27% rispetto al prezzo consigliato di 50€. Un’offerta imperdibile per vivere o rivivere uno dei videogiochi più premiati di sempre.

The Last Of Us Part II Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

The Last of Us Parte II Remastered per PC porta l’intensa storia di Ellie e Abby in una versione ottimizzata e ricca di contenuti inediti, pensata per offrire il massimo su ogni configurazione hardware. Ambientato cinque anni dopo il viaggio di Ellie e Joel attraverso gli Stati Uniti post-pandemici, il gioco racconta un dramma umano e personale scandito da un gameplay profondo e brutale, arricchito in questa edizione da migliorie tecniche e funzionalità esclusive.

Le novità della versione Remastered includono grafica migliorata, supporto a HDR, DLSS 3, FSR 3.1, Intel XeSS, DirectStorage e display ultrawide, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti. I giocatori su PC potranno inoltre godere del supporto completo a DualSense, dei trofei PlayStation, e di comandi personalizzabili con tastiera e mouse per adattare ogni aspetto del gameplay alle proprie esigenze.

Da non perdere è la nuova modalità “Senza ritorno”, una modalità roguelike che vi mette alla prova con scontri casuali e personaggi sbloccabili, ognuno dotato di abilità uniche. Completano l’offerta i livelli perduti, che vi permettono di esplorare aree mai viste prima, la modalità libera per chitarra, e i commenti degli sviluppatori, perfetti per scoprire i retroscena di uno dei giochi più influenti degli ultimi anni.

A soli 36,49€, questa è la vostra occasione per immergervi nella versione definitiva di The Last of Us Parte II, ora su PC e pronta a conquistarvi con ogni dettaglio. Approfittate dell’offerta su Instant Gaming prima che scada.

Vedi offerta su Instant Gaming