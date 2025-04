Tablet AI-ready sotto i 140€? È realtà, ma l’offerta ha i giorni contati

Viviamo in un momento storico in cui l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro modo di vivere, studiare e lavorare. Spesso si pensa che servano dispositivi premium per poterla sfruttare appieno, ma la realtà è ben diversa: oggi potete accedere a funzionalità avanzate di AI con un investimento davvero contenuto. Su Amazon, infatti, TABWEE W90 è disponibile a soli 139,99€, grazie a uno sconto complessivo del 72% valido fino al 20 aprile. Una promozione imperdibile per chi cerca un dispositivo moderno a prezzo contenuto.

A rendere speciale TABWEE W90 è l'adozione del sistema operativo Android 15, arricchito con il nuovo Gemini AI di Google. Questa combinazione rende l'uso quotidiano del tablet più intuitivo e dinamico: l'interfaccia si adatta alle vostre abitudini e ottimizza ogni interazione. Dalla produttività all'intrattenimento, le funzionalità IA integrate migliorano sensibilmente l'esperienza utente, con un occhio di riguardo per la sicurezza grazie alla crittografia automatica e alla gestione intelligente delle notifiche.

NB: ricordatevi di attivare i coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 110€ + 50% durante il checkout

TABWEE W90, chi dovrebbe acquistarlo?

Il comparto tecnico di TABWEE W90 sorprende per solidità ed efficienza: monta un processore octa-core T615, affiancato da ben 8 GB di RAM fisica e 16 GB di RAM virtuale, per un totale di 24 GB. Questo consente un multitasking veloce anche con app pesanti. A completare il tutto, troviamo 256 GB di archiviazione interna, espandibili fino a 2 TB, ideali per conservare file, video, documenti e giochi in tutta libertà.

Il pannello da 11 pollici in risoluzione Full HD offre una resa visiva nitida e brillante, perfetta per lo streaming in alta definizione grazie alla compatibilità con lo standard Widevine L1. La certificazione TÜV riduce l'emissione di luce blu, proteggendo gli occhi anche dopo molte ore di utilizzo. Il design leggero, con spessore di 8 mm e peso di 534 grammi, lo rende ideale da portare sempre con voi, in ufficio come sul divano.

Un altro punto forte è l'autonomia: la batteria da 8000 mAh garantisce ore di utilizzo continuo, e con la ricarica rapida da 18W potrete tornare operativi in breve tempo. Il sistema fotografico include una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 8 MP, utili per scattare foto, partecipare a videochiamate o seguire lezioni online in alta qualità.

Il supporto alla rete 4G LTE dual SIM e al Wi-Fi dual band assicura una connessione stabile e veloce ovunque vi troviate. Inoltre, con la suite WPS Office già installata, sarete pronti fin da subito per lavorare su documenti, fogli di calcolo e presentazioni, senza dover scaricare software aggiuntivi. TABWEE W90 si conferma quindi una scelta vincente per chi desidera un tablet con intelligenza artificiale affidabile e completo, a un prezzo davvero competitivo.

Vedi offerta su Amazon