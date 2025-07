Se siete alla ricerca di un videogioco creativo, divertente e adatto a tutte le età, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta di Amazon su Super Mario Maker 2. Il titolo per Nintendo Switch (compatibile anche con Nintendo Switch 2) è attualmente disponibile a soli 29,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo mediano di 39,99€. Un'occasione davvero imperdibile per arricchire la vostra collezione con un gioco iconico e senza tempo.

Super Mario Maker 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario Maker 2 permette di dare libero sfogo alla fantasia creando i livelli di Super Mario che avete sempre sognato. Grazie a nuovi strumenti, elementi di gameplay innovativi e numerose funzioni aggiuntive rispetto al primo capitolo, potrete progettare scenari unici e metterli alla prova, oppure condividerli con la community mondiale.

Il gioco offre anche un'apprezzata modalità Storia, con oltre 100 livelli progettati direttamente da Nintendo, perfetti per trarre ispirazione o semplicemente divertirsi. Inoltre, grazie alla compatibilità con il servizio Nintendo Switch Online, potete scaricare livelli creati da altri giocatori, valutarli, competere nelle classifiche e affrontare sfide sempre nuove, garantendo così una longevità pressoché infinita.

Che siate appassionati di level design o semplicemente amanti dell'universo di Mario, Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch è una scelta vincente. Con un gameplay variegato, infinite possibilità creative e una forte componente sociale, questo titolo si distingue come una delle esperienze più originali disponibili sulla console ibrida di Nintendo.

Disponibile ora a 29,99€, Super Mario Maker 2 rappresenta un acquisto consigliato sia per i nuovi utenti sia per chi ha già amato il primo capitolo. Non lasciatevi sfuggire questa promozione: il prezzo potrebbe tornare presto al valore standard. Per ulteriori informazioni inerenti al titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

