Se siete alla ricerca di un notebook da gaming ad alte prestazioni o di una console portatile in grado di offrire un'esperienza di gioco immersiva e fluida, dovreste dare un'occhiata a questa eccezionale offerta targata MSI. In occasione del nuovo MSI Summer Sale, potete risparmiare fino al 30% sui migliori laptop gaming e sull'innovativa MSI Claw, un'opportunità imperdibile per migliorare la vostra postazione con dispositivi potenti e all'avanguardia.

MSI Summer Sale: chi dovrebbe approfittarne?

Questa iniziativa rappresenta un'occasione ideale per tutti coloro che desiderano passare a un livello superiore nel mondo del gaming. I notebook MSI in promozione sono pensati per soddisfare sia i gamer più esigenti sia chi cerca un dispositivo versatile per lavoro e intrattenimento.

Ad esempio, il modello Katana 17 B13VGK-1022IT offre una combinazione esplosiva tra il processore Intel Core i7-13620H e la GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, il tutto abbinato a un ampio display FHD da 17,3" a 144Hz. Proposto a 1.399€ invece di 1.899€, consente di risparmiare ben 500€.

Se cercate un'opzione più compatta e accessibile, il Cyborg 15 A13VE-603IT con Intel Core i5-13420H, RTX 4050 e display 15,6" a 144Hz, parte da 849€, con un risparmio fino a 500€. Il modello Thin 15 B13UC-1443IT, invece, è perfetto per chi desidera leggerezza e mobilità, grazie alla RTX 3050 e un prezzo scontato a 899€.

Per chi cerca il miglior equilibrio tra potenza e prezzo, spiccano anche il Thin 15 B13VE-2070IT con RTX 4050 e il Cyborg 15 A13VF-1853IT con RTX 4060, rispettivamente in offerta a 899€ e 1.049€.

Infine, la vera sorpresa di questa campagna è la MSI Claw, la console portatile che unisce la potenza del processore Intel Core Ultra a un display Full HD da 7 pollici e alla compatibilità con Steam, Xbox Game Pass, GeForce Now e Epic Games Store. Perfetta per il gaming in mobilità senza rinunciare alla libertà di un sistema Windows.

Attualmente disponibili a prezzi scontati solo per un periodo limitato, questi prodotti MSI rappresentano un investimento intelligente per chi desidera vivere il gaming senza compromessi. La combinazione di hardware avanzato, design curato e prezzi ribassati rende il MSI Summer Sale una promozione imperdibile per tutti gli appassionati.

