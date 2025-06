Stellar Blade per PC è in preordine su Instant Gaming a soli 53,99€ invece di 70€, con uno sconto del 23%! Disponibile dal 12 giugno, questo acclamato successo vi catapulterà in un futuro dove la Terra è devastata e l'umanità vive nello spazio. Nei panni di EVE, affronterete i Naytiba in combattimenti rapidi e spettacolari per salvare ciò che resta del nostro pianeta. Se il prezzo diminuisce prima del rilascio, vi verrà rimborsata la differenza.

Stellar Blade per PC, chi dovrebbe acquistarlo?

Stellar Blade è consigliato a tutti gli appassionati di giochi d'azione che hanno atteso l'arrivo su PC di questo acclamato titolo precedentemente esclusivo per PlayStation 5. Se amate i combattimenti frenetici, le combo eleganti e le sfide impegnative contro boss epici, questo gioco vi catturerà con il suo sistema raffinato e la progressione del personaggio. La storia post-apocalittica con EVE, protagonista determinata a salvare l'umanità dai Naytiba in una Terra devastata, offre una narrativa avvincente che completa l'esperienza di gioco.

Preordinare Stellar Blade con il 23% di sconto è particolarmente vantaggioso per chi cerca un'avventura single-player ben costruita con elementi di esplorazione, combattimento e una trama misteriosa. Il gioco soddisfa le esigenze di chi desidera un'esperienza visivamente impressionante ottimizzata per PC, con ambientazioni dettagliate delle rovine terrestri e scontri spettacolari. Con la garanzia del rimborso della differenza in caso di calo di prezzo prima dell'uscita del 12 giugno, rappresenta un investimento sicuro per arricchire la propria libreria di giochi d'azione di qualità.

Stellar Blade su Instant Gaming è disponibile in preordine con uno sconto del 23%, a 53,99€ invece di 70€. Il rilascio è previsto per il 12 giugno.

