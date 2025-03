Split Fiction IN SCONTO: l'esperienza di gioco cooperativa che non sapevi di desiderare! -18%

Se siete appassionati di giochi d'azione e avventura con una forte componente cooperativa, non potete perdere l'incredibile offerta su Instant Gaming: Split Fiction è disponibile a soli 41,19€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo originale di 50€. Un'occasione perfetta per immergervi in un'avventura unica e sorprendente!

Split Fiction, chi dovrebbe acquistarlo?

Split Fiction nasce dalla creatività dello studio dietro It Takes Two, il vincitore del premio Game of the Year 2021. Il gioco racconta la storia di Mio e Zoe, due scrittrici completamente opposte: una amante della fantascienza, l'altra del fantasy. Quando un esperimento le intrappola nei rispettivi mondi immaginari, le due dovranno collaborare per recuperare i propri ricordi e fuggire, affrontando un viaggio ricco di colpi di scena.

L'esperienza di gioco di Split Fiction è un mix esplosivo di azione, avventura e puzzle-solving, con ambientazioni mozzafiato che spaziano dalla lotta contro spaventosi troll fino a frenetiche battaglie nei panni di una cyber ninja. Non mancano momenti esilaranti, come domare adorabili draghi o schivare auto volanti lanciate da un robot-parcheggiatore. Grazie alla varietà di scenari e situazioni, il titolo riesce a mantenere sempre alta l'attenzione, garantendo un'esperienza imprevedibile e coinvolgente.

Uno degli aspetti più interessanti di Split Fiction è la sua forte componente cooperativa. Il gioco è pensato per essere affrontato in modalità multiplayer, rendendo la collaborazione tra i due protagonisti un elemento chiave per il completamento delle missioni. Se amate le esperienze da condividere con un amico, questo titolo è senza dubbio un'aggiunta imperdibile alla vostra libreria.

