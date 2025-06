Se siete alla ricerca di un controller PS5 ad alte prestazioni, completamente personalizzabile e progettato per il gaming competitivo, non potete lasciarvi sfuggire l'attuale offerta disponibile su Unieuro. Sony DualSense Edge, il controller premium firmato PlayStation, è ora acquistabile a soli 179€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo consigliato di 219,90€. Una promozione imperdibile per chi desidera il massimo in termini di precisione, comfort e funzionalità.

Sony DualSense Edge, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller wireless DualSense Edge è pensato per i giocatori che vogliono personalizzare ogni aspetto della propria esperienza ludica. Dalla rimappatura dei tasti alla regolazione della sensibilità delle levette e dei grilletti, ogni dettaglio può essere configurato in base alle proprie preferenze. Una volta trovata la combinazione perfetta, potrete salvare più profili personalizzati e passare rapidamente dall'uno all'altro, adattandovi a qualsiasi genere di gioco in un istante.

La possibilità di sostituire le coperture delle levette è un ulteriore punto di forza, garantendo una presa sempre ottimale in base al proprio stile di gioco. A tutto ciò si aggiunge un menu di accesso rapido alle impostazioni, richiamabile direttamente durante la sessione, senza interrompere l'azione. Il tutto è racchiuso in un design ergonomico con impugnature interne antiscivolo, che assicura il massimo del comfort anche durante le sessioni più intense.

Naturalmente, DualSense Edge integra tutte le funzionalità avanzate del controller DualSense originale, come feedback aptico, grilletti adattivi, microfono integrato e controlli di movimento, offrendo un'esperienza di gioco ancora più immersiva e reattiva.

Al prezzo promozionale di 179€ su Unieuro, DualSense Edge si conferma un investimento di alto livello per chi vuole portare le proprie prestazioni su PS5 a uno standard professionale. Non lasciatevi scappare questa occasione: approfittate subito dello sconto e rendete unica la vostra esperienza di gioco.

