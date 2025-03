SOLO 59,98€ per il controller Xbox Carbon Black e 1 mese di Game Pass: vi serve altro per dire “compralo subito”?

Continua la Festa delle Offerte di Primavera Amazon e tra le promozioni più interessanti spicca quella dedicata agli appassionati di gaming: il controller Xbox Carbon Black è disponibile su Amazon a soli 59,98€, con incluso 1 mese di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Si tratta di uno sconto del 23% rispetto al prezzo consigliato di 77,98€. Un'occasione imperdibile per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco e accedere a un vasto catalogo di titoli.

Controller Xbox Carbon Black + abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di 1 mese, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller Xbox Carbon Black si distingue per la sua ergonomia ottimizzata, il grip antiscivolo migliorato e un design elegante e moderno. Compatibile sia con Xbox Series X|S che con PC Windows, offre una versatilità eccezionale per tutti i tipi di giocatori. Una delle caratteristiche più apprezzate è la mappatura personalizzabile dei pulsanti, che consente di adattare i comandi al proprio stile di gioco. Inoltre, il jack audio da 3.5 mm permette di collegare facilmente qualsiasi tipo di auricolare compatibile, per un'esperienza audio coinvolgente e immersiva.

L'abbonamento incluso a Xbox Game Pass Ultimate apre le porte a un universo di divertimento. Con oltre 100 giochi di qualità disponibili per console e PC, potrete esplorare nuovi titoli, recuperare grandi successi del passato e godervi le ultime novità in arrivo. Il servizio include anche l'accesso a Xbox Live Gold e al cloud gaming, offrendo la libertà di giocare dove volete e quando volete.

Grazie a questa promozione, potete portarvi a casa un controller di ultima generazione e provare uno dei migliori servizi in abbonamento per videogiocatori a un prezzo davvero conveniente. Visitate subito la pagina della Festa delle Offerte di Primavera Amazon per scoprire questa e tante altre offerte pensate per gli amanti della tecnologia e del divertimento digitale.

