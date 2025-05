SecretLab MAGNUS Pro: PRENOTA ORA la splendida edizione Warhammer 40.000!

Se siete appassionati dell'universo di Warhammer 40.000 e desiderate trasformare la vostra postazione in un'autentica roccaforte dell'Imperium, questa è l'occasione che stavate aspettando. La SecretLab MAGNUS Pro Warhammer 40.000 Edition è ora disponibile in preordine sul sito ufficiale SecretLab a soli 943€, con uno sconto di 119€ rispetto al prezzo di listino di 1.099€. La disponibilità del prodotto è fissata per il 12 settembre 2025, ma considerando l'alta richiesta, vi consigliamo di assicurarvene un esemplare il prima possibile.

SecretLab MAGNUS Pro Warhammer 40.000, chi dovrebbe acquistarla?

Realizzata in collaborazione con Games Workshop, la nuova scrivania da gaming MAGNUS Pro porta tutta l'estetica, la potenza narrativa e il fascino iconico del franchise direttamente nel vostro setup. Progettata per soddisfare i fedeli dell'Imperium e gli hobbisti più devoti, questa edizione speciale include anche il MAGPAD Warhammer 40.000 Desk Mat, un tappetino magnetico decorato con mappe dettagliate del glorioso Imperium.

SecretLab MAGNUS Pro non è solo una scrivania, ma un vero e proprio comando operativo: dotata di regolazione elettrica in altezza, gestione magnetica dei cavi e una struttura solida ed elegante, è pensata per offrire la massima personalizzazione e funzionalità. Ogni dettaglio è stato studiato per immergervi completamente nell'atmosfera epica di Warhammer 40.000, rendendo ogni sessione di gioco o lavoro un tributo al glorioso Imperatore.

Se già possedete una sedia TITAN Evo in edizione Ultramarines o altri accessori della collezione ufficiale Warhammer 40.000 di SecretLab, questa scrivania rappresenta il completamento perfetto del vostro arsenale. Si tratta di un prodotto destinato a diventare un oggetto da collezione, ma con tutte le caratteristiche di un accessorio professionale pensato per il gaming moderno.

A questo prezzo scontato, SecretLab MAGNUS Pro Warhammer 40.000 Edition è una scelta imperdibile per chi desidera elevare la propria postazione con stile, funzionalità e una buona dose di lore. Non lasciatevela sfuggire.

