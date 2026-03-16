Se siete tra coloro che amano rivivere le emozioni dei giochi che hanno fatto la storia, la HyperMegaTech! Rare Super Pocket è pronta a farvi fare un tuffo nel passato. Questa console compatta non è solo un oggetto da collezione: grazie alla licenza ufficiale e a un’autonomia superiore alle quattro ore, offre un’esperienza di gioco immediata e senza compromessi. È l’ideale per chi vuole tenere sempre a portata di mano i grandi classici di uno degli sviluppatori più amati del panorama videoludico.

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All’interno troverete 14 titoli precaricati, scelti tra i giochi più iconici di Rare, tra cui spiccano Banjo-Kazooie e Battletoads. Ogni partita permette di immergersi in mondi che hanno segnato un’epoca, senza dover acquistare cartucce aggiuntive. Una soluzione perfetta per chi cerca un’esperienza completa fin dal primo avvio, semplice e immediata.

Ma la HyperMegaTech! Rare Super Pocket non si ferma ai giochi inclusi: grazie alla ricarica USB-C e alla compatibilità con le cartucce Evercade, è possibile espandere la propria libreria con facilità. Lo schermo a colori, dal design ispirato all’estetica originale dei giochi Rare, rende ogni sessione di gioco brillante e coinvolgente.

Con più di 4 ore di autonomia, questa console consente lunghe sessioni senza interruzioni. Che siate nostalgici dei classici o curiosi di scoprire i capolavori di Rare, la Rare Super Pocket rappresenta un’occasione imperdibile per portare con sé un pezzo di storia videoludica. Non sorprende quindi che stia diventando rapidamente un oggetto ambito da collezionisti e appassionati di ogni età.

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