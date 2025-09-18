Se siete alla ricerca di una console portatile che unisca innovazione, prestazioni e comodità, questa offerta su Amazon rappresenta un’occasione da non perdere. Infattit, Logitech G Cloud è disponibile a soli 256,99€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo più basso recente di 271,02€. Una proposta particolarmente interessante per chi desidera avvicinarsi al mondo del cloud gaming senza dover investire in hardware costoso o ingombrante.

Prodotto in caricamento

Logitech G Cloud, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G Cloud si distingue per il suo design leggero ed ergonomico, con un peso di appena 463 grammi e una batteria che garantisce oltre 12 ore di autonomia. Il dispositivo è dotato di un ampio touchscreen Full HD da 7 pollici con risoluzione 1080p e refresh rate a 60 Hz, offrendo un’esperienza di gioco coinvolgente e fluida. Il formato 16:9 a schermo intero permette di immergersi completamente nei propri titoli preferiti.

Uno dei principali punti di forza della console è l’accesso diretto ai principali servizi di cloud gaming, come Xbox Cloud Gaming (Beta) e NVIDIA GeForce NOW, senza dimenticare la possibilità di scaricare ulteriori app dal Google Play Store. In questo modo, avrete a disposizione centinaia di titoli AAA da giocare in streaming, senza la necessità di download o aggiornamenti hardware. Inoltre, grazie al supporto per Xbox Remote Play e Steam Link, è possibile utilizzare la console anche per giocare in remoto ai titoli già presenti sulle proprie librerie.

La qualità costruttiva è arricchita da funzioni avanzate come feedback aptico, giroscopio e controlli rimappabili, che la rendono paragonabile ai controller tradizionali di fascia alta. La connessione Wi-Fi fino a 800 Mbps su rete 5 GHz assicura sessioni di gioco fluide e stabili, con un processore ottimizzato per ridurre la latenza.

Attualmente disponibile su Amazon a soli 256,99€, Logitech G Cloud rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un dispositivo versatile, portatile e progettato per lo streaming. La combinazione di autonomia, leggerezza e accesso immediato ai migliori servizi di cloud gaming ne fa una scelta ideale per tutti gli appassionati che vogliono portare con sé l’esperienza del gaming di nuova generazione ovunque vadano. Per ulteriori informazioni, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa.

Vedi offerta su Amazon