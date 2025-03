Scopri le Terre Proibite in Monster Hunter Wilds, oggi con il 28% di SCONTO!

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare l'ultimo capitolo della saga di Monster Hunter, c’è un’offerta che non potete lasciarvi sfuggire. Infatti, Monster Hunter Wilds è disponibile su Instant Gaming a soli 50,49€, con un incredibile sconto del 28% rispetto al prezzo consigliato di 70€. Un’occasione perfetta per assicurarvi fin da subito uno dei titoli più attesi dell'anno, risparmiando in modo significativo sul prezzo di lancio.

Monster Hunter Wilds, chi dovrebbe acquistarlo?

Con Monster Hunter Wilds, Capcom porta l’esperienza di caccia a un nuovo livello, immergendovi in un ecosistema vivo e in continua evoluzione. Le Terre proibite, una regione inesplorata e misteriosa, sono caratterizzate da condizioni climatiche dinamiche, in grado di trasformare il paesaggio e influenzare il comportamento dei mostri. Dovrete adattare le vostre strategie di caccia in base ai mutamenti dell’ambiente, sfruttando al massimo il nuovo sistema di combattimento e le armi potenziate.

Nei panni di un cacciatore o una cacciatrice, vi troverete a fronteggiare creature colossali che si sono adattate alle condizioni estreme delle Terre proibite. Dovrete studiare il loro comportamento, sfruttare l’ambiente a vostro vantaggio e perfezionare la vostra tecnica con il nuovo sistema di mira di precisione, che consente di colpire punti deboli con attacchi devastanti.

L’avventura si intreccia con una storia avvincente, che vede la Gilda lanciarsi in una spedizione per svelare il mistero dello Spettro bianco, una creatura che terrorizza la regione. Incontrerete nuovi alleati e compagni di caccia, pronti a sostenervi nella vostra missione per ripristinare l’equilibrio tra umani e mostri.

Monster Hunter Wilds è stato uno dei titoli più attesi per gli amanti dell'azione e della caccia ai mostri.

