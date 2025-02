Retrogaming sempre con te: ANBERNIC RG40XX H è in super offerta!

Se siete alla ricerca di una console portatile per il retrogaming con ottime prestazioni, oggi potete approfittare di un'offerta incredibile: ANBERNIC RG40XX H è disponibile su AliExpress a soli 66,21€, un prezzo davvero conveniente per un dispositivo così completo.

Questa console è dotata di un display IPS da 4 pollici ad alta definizione con risoluzione 640x480 pixel, che garantisce un'esperienza di gioco nitida e dettagliata. L'ampio angolo di visione assicura una qualità visiva eccellente, rendendo ogni gioco ancora più coinvolgente. Supporta oltre 16.000 giochi preinstallati e offre un ampio spazio di archiviazione con 64GB di memoria interna espandibile fino a 256GB, permettendovi di aggiungere ulteriori titoli e personalizzare la vostra collezione di giochi.

L'ANBERNIC RG40XX H offre anche una modalità multiplayer online, grazie al supporto WiFi e Bluetooth 5G, che consente di giocare con gli amici o di trasmettere contenuti multimediali. È compatibile con controller wireless 2.4G, controller cablati e Bluetooth, e può essere collegato a PC, TV o monitor per un'esperienza di gioco su schermo più grande, trasformando la console in un vero e proprio centro di intrattenimento.

Sotto la scocca troviamo un processore quad-core ARM Cortex-A53 da 1,5GHz, che garantisce un'ottima fluidità e prestazioni elevate, supportando oltre 30 emulatori diversi. Questo vi permette di accedere a un vastissimo catalogo di giochi classici, con la possibilità di scaricare e installare nuovi titoli in diversi formati. Il tutto gestito da un sistema operativo Linux ottimizzato per il retrogaming.

Un'altra caratteristica distintiva della console sono i doppi joystick con luci RGB, che aggiungono un tocco estetico accattivante. Le luci possono essere personalizzate con 5 diverse modalità di illuminazione, permettendovi di regolare il colore e l'intensità per adattarsi al vostro stile di gioco e all'ambiente circostante.

Infine, l'ANBERNIC RG40XX H è progettata per garantire massima portabilità e autonomia, grazie alla batteria al litio da 3200mAh, che offre fino a 8 ore di gioco con una singola carica. Il design compatto e leggero la rende perfetta per il gaming in mobilità, assicurando un intrattenimento senza limiti ovunque vi troviate.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: ANBERNIC RG40XX H è in offerta su AliExpress a 66,21€, un prezzo imperdibile per una console portatile retro gaming così potente.

