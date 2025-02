Questo monitor gaming ASUS, perfetto per gli eSports, oggi è SUPER SCONTATO!

Se state cercando un monitor gaming da 27 pollici che unisca prestazioni elevate e fluidità eccezionale, questa offerta su Amazon è imperdibile. Infatti, ASUS ROG Strix XG27ACS è disponibile a soli 269,90€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo consigliato di 349€. Un'opportunità unica per migliorare la vostra postazione di gioco con un display progettato per il massimo delle performance.

ASUS ROG Strix XG27ACS, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor si distingue per il pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione di 2.560x1.440 pixel(WQHD), capace di garantire una qualità visiva straordinaria. La frequenza di aggiornamento di 180 Hz assicura una fluidità impeccabile, mentre il tempo di risposta di 1 ms (GTG) riduce al minimo il motion blur e il ghosting, rendendolo perfetto per gli eSport e il gaming competitivo.

Grazie alla tecnologia Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC), potrete combinare la riduzione del motion blur con la frequenza di aggiornamento variabile, eliminando strappi e artefatti visivi per un’esperienza di gioco ancora più immersiva. Il supporto a G-Sync migliora ulteriormente la stabilità dell’immagine, sincronizzando il monitor con la GPU per evitare problemi di tearing e stuttering.

ASUS ROG Strix XG27ACS non è solo potenza, ma anche praticità. Il DisplayWidget Center consente di regolare facilmente le impostazioni tramite il mouse, senza dover navigare nei menu OSD. Inoltre, l’hub USB-C permette la trasmissione del segnale video in DisplayPort, offrendo una soluzione ordinata e senza ingombri per collegare periferiche e dispositivi.

Grazie al supporto HDR, questo monitor offre colori più vividi e un contrasto migliorato, per immagini dettagliate e realistiche. Il design elegante in nero opaco si integra perfettamente in qualsiasi setup gaming. Approfittate ora dell’offerta su Amazon a soli 269,90€ e portate la vostra esperienza di gioco a un livello superiore! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

