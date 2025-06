Se siete alla ricerca di una TV 4K da 65 pollici che unisca tecnologie all'avanguardia, design elegante e un prezzo davvero competitivo, dovreste assolutamente considerare questa offerta su Amazon. Infatti, Samsung QE65QN85CATXZT Neo QLED 4K è attualmente disponibile a soli 899€, con uno sconto eccezionale del 55% rispetto al prezzo più basso recente di 2.010,89€. Un'occasione irripetibile per portare a casa una smart TV di fascia alta a un prezzo da vero affare.

Samsung QE65QN85CATXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Questa televisione Samsung Neo QLED è la scelta perfetta per chi desidera vivere un'esperienza visiva di altissimo livello in salotto. Grazie alla Quantum Matrix Technology con Quantum Mini LED, avrete un controllo della luminosità di massima precisione, in grado di restituire dettagli straordinari sia nelle scene più luminose che in quelle più scure. Il potente Neural Quantum Processor 4K, con AI Upscaling, migliora automaticamente ogni contenuto, portandolo alla risoluzione 4K, indipendentemente dalla qualità originale.

L'esperienza audio è altrettanto immersiva, grazie al supporto Dolby Atmos e alla tecnologia Object Tracking Sound (OTS), che offre un audio multidimensionale coinvolgente, seguendo i movimenti sullo schermo. Inoltre, il sistema operativo Smart Hub vi consente di accedere facilmente a tutte le vostre app preferite, dai film in streaming alle serie TV, fino alle piattaforme di gioco grazie al Gaming Hub, con supporto a FreeSync Premium Pro per sessioni di gioco fluide.

Il design NeoSlim con finitura Bright Silver conferisce alla TV un aspetto raffinato e moderno, perfetto per qualsiasi tipo di arredamento. Attualmente disponibile su Amazon a soli 899€, il Samsung QE65QN85CATXZT rappresenta una delle offerte più vantaggiose sul mercato per chi cerca una televisione top di gamma con caratteristiche da prima della classe. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori TV gaming per ulteriori consigli.

