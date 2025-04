PS5 Pro: prestazioni al TOP a un PREZZO IMPERDIBILE su eBay!

Se state cercando una console capace di ridefinire l'esperienza videoludica, oggi eBay propone un'offerta imperdibile sulla nuova Sony PlayStation 5 Pro, disponibile a soli 682,10€ invece dei consueti 718€. Lo sconto è possibile grazie al coupon TECHAPR25, che applica una riduzione del 5% (fino a un massimo di 45€) in fase di checkout. Si tratta di una promozione a tempo limitato, quindi conviene approfittarne subito.

Playstation 5 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La nuova PS5 Pro non è una semplice evoluzione, ma una vera rivoluzione tecnologica pensata per spingere i videogiochi verso nuovi orizzonti. Grazie alla tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), i giochi vengono renderizzati con una definizione straordinaria, raggiungendo risoluzioni fino a 4K a 120 fps con supporto per Ray Tracing avanzato. E per i titoli compatibili, è disponibile anche l'output in 8K.

Con un SSD ultrarapido da 2 TB e un sistema I/O ottimizzato, i caricamenti sono praticamente istantanei. La frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e il supporto ai 120 Hz garantiscono una fluidità senza precedenti anche nei titoli più esigenti. La tecnologia audio 3D Tempest, unita a feedback aptico e grilletti adattivi, eleva l'immersione in ogni sessione di gioco.

La retrocompatibilità con i giochi PS5 e PS4 è un altro grande punto di forza: potrete riscoprire i vostri titoli preferiti con una qualità grafica migliorata e prestazioni ottimizzate. Inoltre, la connettività wireless di nuova generazione assicura partite online più stabili e reattive.

Sony PlayStation 5 Pro è pensata per i gamer che non accettano compromessi, e con questa offerta su eBay avete l'opportunità di portarvi a casa una delle console più potenti sul mercato a un prezzo eccezionale. Non lasciatevela sfuggire.

