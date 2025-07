Gli auricoolari Sony Inzone Buds sono ora disponibili su Amazon a soli 135,37€ invece di 169€, con uno sconto del 20% in occasione del Prime Day!

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

Sony Inzone Buds, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Sony Inzone Buds rappresentano la scelta perfetta per i gamer che desiderano un audio immersivo e una connessione stabile. Grazie al suono spaziale a 360°, questi auricolari vi permettono di percepire con precisione la posizione dei vostri avversari, offrendovi un vantaggio competitivo in ogni partita. La tecnologia noise cancelling consente di isolarsi completamente dai rumori esterni, garantendo la massima concentrazione.

Questi auricolari si distinguono anche per la loro bassa latenza tramite dongle USB-C a 2,4 GHz, una caratteristica fondamentale per i giocatori più esigenti. La compatibilità con PC e PS5 li rende estremamente versatili, mentre il supporto al Bluetooth LE (codec LC3) ne amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo. Da sottolineare che non sono compatibili con i classici codec Bluetooth come SBC, AAC, aptX e LDAC.

Il design è pensato per il comfort prolungato: i cuscinetti morbidi e leggeri si adattano perfettamente all'orecchio, permettendovi di giocare per ore senza fastidi. Inoltre, il microfono integrato, supportato dall'intelligenza artificiale, assicura comunicazioni chiare e precise con i vostri compagni di squadra.

L'autonomia è un altro punto di forza: fino a 24 ore di utilizzo con la custodia di ricarica e la possibilità di ottenere un'ora di gioco con soli 10 minuti di ricarica rapida. Una soluzione ideale per chi non vuole interrompere le proprie sessioni.

Attualmente disponibili a soli 135,37€ in occasione del Prime Day, gli auricolari Sony Inzone Buds si confermano un investimento eccellente per chi cerca auricolari da gaming di alta qualità. La combinazione di prestazioni avanzate, comfort prolungato e prezzo competitivo li rende una scelta vincente per ogni tipo di giocatore, dai casual agli eSportivi più appassionati.

Vedi offerta su Amazon