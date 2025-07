Lo smartphone ASUS ROG Phone 8 Pro è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 25%! Approfittate di questa offerta Prime Day: oggi potete averlo a soli 899,00€ rispetto agli usuali 1.199,99€.

ASUS ROG Phone 8 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ROG Phone 8 Pro rappresenta la scelta perfetta per i gamer più esigenti e per chi cerca un dispositivo capace di garantire il massimo delle performance in ogni situazione. Grazie al potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e a ben 16 GB di RAM LPDDR5X, questo smartphone offre una reattività senza compromessi e una fluidità di utilizzo straordinaria, supportata da uno spazio di archiviazione di ben 512GB UFS 4.0.

Il display è un vero capolavoro: si tratta di un pannello AMOLED Samsung E6 da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 165Hz e tecnologia LTPO, che regola automaticamente il refresh rate per offrire un'esperienza visiva sempre ottimale e ridurre i consumi energetici. Perfetto per giocare, guardare video e navigare senza alcun compromesso.

Uno dei punti di forza di questo modello è la sua autonomia, garantita da una batteria da 5500mAh con ricarica rapida HyperCharge da 65W, in grado di portare il dispositivo al 100% in meno di 40 minuti. Inoltre, la presenza del sistema di raffreddamento avanzato GameCool 8 assicura temperature sempre sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense.

Il comparto fotografico non è da meno: la fotocamera principale da 50MP con gimbal ibrido a 6 assi offre scatti e video stabilizzati di altissimo livello, mentre il teleobiettivo da 32MP con zoom ottico e la fotocamera ultra-grandangolare da 13MP completano un setup fotografico da vero flagship. Da non sottovalutare nemmeno la fotocamera frontale da 32MP per selfie nitidi e videochiamate di alta qualità.

Attualmente in promozione a soli 899€ in occasione del Prime Day, ASUS ROG Phone 8 Pro rappresenta un investimento eccellente per chi desidera il massimo della tecnologia mobile. La combinazione di prestazioni straordinarie, schermo di ultima generazione, batteria longeva e fotocamere avanzate lo rende uno smartphone perfetto non solo per il gaming, ma anche per ogni altra esigenza quotidiana.

