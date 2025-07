La soundbar Razer Leviathan V2 X è ora disponibile su Amazon a soli 89,99€ invece di 96,62€, con uno sconto del 7% grazie alle offerte del Prime Day!

Razer Leviathan V2 X, chi dovrebbe acquistarla?

Razer Leviathan V2 X rappresenta la soluzione ideale per chi desidera un audio stereo dinamico e ad alta fedeltà, senza rinunciare alla praticità. Grazie ai suoi due driver full-range e ai due radiatori passivi, questa soundbar offre un suono chiaro, profondo e coinvolgente, perfetto non solo per il gaming, ma anche per film e musica. Il suo design compatto, lungo appena 400 mm, consente di posizionarla comodamente sotto il monitor, mantenendo la scrivania ordinata e pulita.

Uno dei principali punti di forza di questa soundbar è la connessione USB Type-C, che permette sia l’alimentazione che lo streaming audio con un solo cavo, offrendo una configurazione semplice e immediata. Nonostante le dimensioni ridotte, Razer Leviathan V2 X è in grado di raggiungere un volume di 90 dB a 1 metro, garantendo un suono potente e bilanciato.

Inoltre, la presenza della connessione Bluetooth 5.0 consente di collegarla rapidamente non solo al PC, ma anche ai vostri dispositivi mobili, assicurando una trasmissione stabile e senza ritardi. Grazie al supporto dell’app Razer Audio e al software Razer Synapse, potrete personalizzare facilmente l'audio e l'illuminazione RGB, sfruttando le 14 zone di luce integrate per creare un'atmosfera di gioco ancora più immersiva.

Disponibile attualmente a soli 89,99€ in ooccasione del Prime Day, Razer Leviathan V2 X è una scelta eccellente per chi desidera migliorare l’esperienza audio della propria postazione, unendo praticità, potenza e personalizzazione. Approfittate di questa offerta e date nuova vita al vostro setup.

