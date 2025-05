PlayStation VR2 a meno di 380€: la realtà virtuale non è mai stata così accessibile

Se siete alla ricerca di un visore per la realtà virtuale di nuova generazione che unisca tecnologie all'avanguardia e un'esperienza immersiva senza pari, l'attuale offerta su AliExpress merita la vostra attenzione. Infatti, il visore Sony PlayStation VR2 è disponibile a soli 376,40€, un prezzo estremamente competitivo per un dispositivo che ridefinisce gli standard del gaming in VR su console.

Vedi offerta su Aliexpress

Sony Playstation VR 2, chi dovrebbe acquistarla?

PlayStation VR2 rappresenta un salto evolutivo rispetto alla generazione precedente. Grazie ai doppi schermi OLED da 2000x2040 pixel, la resa grafica è straordinariamente nitida, con supporto al 4K HDR fino a 120 fps nei giochi compatibili. Questo significa immagini più fluide, colori più vividi e un livello di dettaglio che vi trasporterà letteralmente dentro i mondi virtuali.

Uno degli elementi distintivi del visore è il tracking oculare intelligente, che consente una maggiore espressività nelle interazioni online, simulando le reazioni emotive attraverso il movimento degli occhi. A ciò si aggiunge il feedback del visore, una funzione innovativa che, tramite leggere vibrazioni, accentua le sensazioni fisiche, come il passaggio ravvicinato di un proiettile o l'accelerazione di un mezzo.

I controller PlayStation VR2 Sense sono progettati per amplificare ulteriormente il senso di immersione, grazie al feedback aptico, ai grilletti adattivi e al rilevamento delle dita. Questo si traduce in un controllo naturale e coinvolgente, permettendovi di percepire ogni azione con precisione, dalla tensione di un arco alla vibrazione del terreno sotto i vostri piedi virtuali.

Con un catalogo di titoli sempre più ricco, compatibile con le esclusive PS5, PlayStation VR2 si afferma come uno dei visori più completi e tecnologicamente avanzati del momento. A soli 376,40€ su AliExpress, è un'occasione unica per entrare nella nuova era della realtà virtuale a un prezzo mai visto prima.

Vedi offerta su Aliexpress