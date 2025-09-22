Il bellissimo controller Carbon Black per Xbox è in offerta su Amazon a soli 51,99€. Questo controller wireless presenta un design aggiornato con superfici sagomate e impugnatura antiscivolo per massimo comfort durante le sessioni di gioco. Offre 40 ore di autonomia, connessione USB-C, jack da 3,5 mm per cuffie e la possibilità di associare più dispositivi tra console, PC e mobile per passare rapidamente dall'uno all'altro.

Controller Carbon Black per Xbox, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller Carbon Black per Xbox è perfetto per i gamer che cercano un'esperienza di gioco su multiple piattaforme. Grazie alla compatibilità con Xbox One, Series X|S, PC Windows, Android e iOS, soddisfa le esigenze di chi possiede diversi dispositivi e desidera un unico controller versatile. L'ergonomia migliorata con superfici sagomate e impugnatura antiscivolo vi garantirà la massima comodità anche durante le sessioni più lunghe.

Il controller Carbon Black è dotato di croce direzionale ibrida e pulsante "Condividi" per catturare i momenti migliori. La connettività USB-C garantisce collegamento immediato a console e PC, mentre la tecnologia wireless permette l'associazione multipla con console, PC e dispositivi mobili. L'autonomia raggiunge le 40 ore con batterie AA e include jack audio da 3,5 mm per cuffie.

A soli 51,99€ su Amazon, offre compatibilità universale con Xbox Series X|S, PC Windows e dispositivi mobili, lunga autonomia e controlli di precisione. La combinazione di comfort ergonomico, connettività versatile e qualità costruttiva Microsoft lo rende indispensabile per ottimizzare le vostre sessioni di gioco su qualsiasi piattaforma.

