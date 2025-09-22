Mafia: The Old Country è uscito da poco più di un mese, ma Hangar 13 sembra già pronta a guardare avanti. Nonostante il franchise sia sempre stato un po’ altalenante in termini di qualità e accoglienza, l’ultimo capitolo ha convinto pubblico e critica e si è rivelato il titolo più redditizio di agosto.

E ora arriva la conferma che un nuovo gioco della serie è già in produzione. A svelarlo non è stato un comunicato ufficiale, ma un’attrice.

Durante una diretta streaming con Bubbly Nuggets, Carina Conti – la voce di Isabella Torris in The Old Country – ha risposto a una domanda dei fan confermando che Hangar 13 ha dato il via libera a un nuovo progetto legato a Mafia.

Una rivelazione che non lascia molto spazio ai dubbi: il prossimo capitolo è in cantiere, anche se non abbiamo ancora idea di che forma prenderà.

La notizia ha acceso subito le speculazioni: il nuovo gioco sarà un sequel diretto? Considerando che The Old Country si chiudeva con diversi nodi narrativi irrisolti e una forte sensazione di cliffhanger, non sarebbe affatto sorprendente se Hangar 13 scegliesse di ripartire proprio da lì.

E la presenza di Carina Conti potrebbe suggerire la conferma di alcuni personaggi già amati dai fan.

Naturalmente, né Hangar 13 né 2K hanno confermato ufficialmente il progetto, e questo silenzio non fa che alimentare l’hype. La serie Mafia è sempre stata particolare: mai mainstream come GTA, mai di nicchia al punto da essere ignorata. Il fatto che, nonostante tutto, continui a generare interesse e vendite dimostra che il pubblico vuole ancora storie di gangster, intrighi e tradimenti.

Se questo nuovo capitolo saprà alzare l’asticella della scrittura e del gameplay, potremmo avere tra le mani il titolo più importante nella storia del franchise.

Nel mentre, se siete curiosi di saperne di più sull'ultimo capitolo della saga, vi lascio alla nostra recensione dedicata.