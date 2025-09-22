Da oggi, 22 settembre, gli abbonati a Xbox Game Pass possono mettere le mani su Endless Legend 2, disponibile nella sua versione Game Preview su PC. Si tratta di un’aggiunta di grande rilievo per gli appassionati di strategici, visto che il titolo arriva al Day One direttamente nel catalogo del servizio Microsoft.

Endless Legend 2 è il seguito del celebre 4X sviluppato da Amplitude Studios, capace di unire elementi di esplorazione, espansione, sfruttamento e sterminio in un unico, avvincente pacchetto strategico.

La formula rimane fedele alle radici della serie, ma si arricchisce di un comparto grafico più rifinito, un’intelligenza artificiale migliorata e nuove fazioni che ampliano ulteriormente le possibilità di approccio al gioco.

La versione Game Preview permetterà ai giocatori di dare un’occhiata anticipata ai contenuti di Endless Legend 2, fornendo feedback agli sviluppatori per rifinire ulteriormente l’esperienza prima del lancio completo.

Prodotto in caricamento

Si tratta di un’occasione interessante per chi ama i titoli in costante evoluzione e vuole contribuire allo sviluppo di un gioco che punta a diventare un punto di riferimento per il genere. ù

L’arrivo di Endless Legend 2 su Xbox Game Pass conferma la volontà di Microsoft di investire in prodotti di qualità anche per il pubblico PC, puntando su giochi di nicchia ma con un forte seguito di appassionati, che male sicuramente non è.

Insomma, se siete alla ricerca di un nuovo strategico complesso e profondo, questo è senza dubbio il momento perfetto per provarlo. In ogni caso, a questo indirizzo trovate la lista complete delle ultime uscite su Game Pass relative al mese di settembre.

Ma non è tutto: parlando ancora di Xbox Game Pass, sarebbero ben 8 i giochi già confermati per ottobre 2025, anche se la lista ufficiale non è ancora stata rilasciata: leggete qua per tutti i dettagli del caso.