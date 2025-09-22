Le teorie su Grand Theft Auto 6 non si fermano mai, e la più recente sta già incendiando Reddit e forum specializzati.

Alcuni fan sono convinti che Raul Bautista, personaggio finora comparso solo in qualche screenshot ufficiale, non sia un semplice comprimario, ma addirittura il terzo protagonista giocabile del nuovo capitolo di Rockstar.

Al momento, tutto ciò che sappiamo di certo è che GTA 6 avrà due protagonisti principali: Jason e Lucia, la cui dinamica sembra ispirata alla leggendaria storia di Bonnie e Clyde.

Ma Bautista rimane un enigma. La teoria, lanciata dall’utente Reddit utshi9ha, si basa su un dettaglio interessante: in ogni immagine promozionale, Bautista indossa abiti diversi, e questo ha portato qualcuno a pensare che possa essere personalizzabile dal giocatore, indizio non banale in un titolo di Rockstar.

Il filone più estremo della speculazione ipotizza che uno – o entrambi – i protagonisti principali moriranno nel corso della storia, lasciando spazio a Bautista per un epilogo giocabile.

Non sarebbe la prima volta che Rockstar usa un simile espediente narrativo: Red Dead Redemption 2 ha permesso ai giocatori di vestire i panni di John Marston dopo la fine della storia di Arthur Morgan, e quel passaggio è oggi considerato uno dei momenti più riusciti nella storia del medium.

Naturalmente, siamo nel regno delle teorie, e nulla è stato confermato. Rockstar è maestra nel mantenere i suoi segreti fino all’ultimo, ma il solo fatto che simili ipotesi circolino dimostra quanto sia febbrile l’attesa per il gioco.

Mancano circa nove mesi all’uscita, e l’hype è già alle stelle: se Bautista sarà davvero un terzo protagonista, lo scopriremo quando il marketing di GTA 6 inizierà a fare sul serio.

