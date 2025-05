È iniziata la Pirate Week su Pampling e, diciamolo senza troppi giri di parole… la magliette a tema One Piece è stupenda. Dopo il successo della t-shirt dedicata a Zoro (andata letteralmente a ruba) era impensabile fermarsi lì. E infatti Pampling rilancia con un design che alza ancora di più l’asticella: un mix perfetto tra stile street e spirito da vero fan, pensato per chi ha il cuore da pirata e l’armadio sempre pronto a nuove conquiste.

Vedi offerte Pirate Week di Pampling

Offerte Pampling, perché approfittarne?

La nuova maglia è disponibile in due tagli: oversize e regular, per accontentare tutti i gusti e tutti i fit. La stampa? Fatta in Spagna, con la miglior serigrafia in circolazione, per garantire colori intensi e una durata che resiste a lavaggi, salti mortali e avventure quotidiane. Ogni maglia è un piccolo pezzo d’amore per il mondo nerd, curato come si deve.

Se stai navigando nel sito, occhio al tesoro: oltre alle t-shirt One Piece, il catalogo di Pampling è un vero e proprio forziere pieno di sorprese. Ecco cosa puoi trovare: canotte per l’estate (e per la palestra), costumi da bagno, felpe, calze, pigiami da sogno, boxer, quaderni e penne per scrivere le prossime avventure. E c'è di più: spedizione gratuita per ordini superiori a 50€ e, se usi il codice TOMSLING ricevi un paio di calzini in regalo con ogni acquisto. Un piccolo extra che fa sempre piacere, soprattutto se ami quei dettagli divertenti che solo Pampling sa proporre.

Se ami One Piece, se sei uno di quelli che ha vissuto ogni saga come fosse un pezzo della propria adolescenza, se hai tifato per Rufy, pianto con Ace e applaudito Zoro... queste offerte sono per te. E se non sei ancora entrato nel mondo Pampling, la Pirate Week è il momento perfetto per salire a bordo. Pampling ha lanciato il segnale: chi ama lo stile e l’ironia, è tempo di salpare.

Vedi offerte Pirate Week di Pampling