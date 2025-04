Oblivion Remastered: l'epico ritorno del GdR che ha fatto la storia, ora SCONTATO del 20%!

Se siete alla ricerca di un GdR iconico da riscoprire con una veste completamente rinnovata, non potete lasciarvi sfuggire The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ora disponibile su Instant Gaming a soli 43,99€, con un sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 55€. Un'occasione perfetta per vivere o rivivere una delle esperienze più coinvolgenti mai offerte da Bethesda Game Studios.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa nuova edizione di uno dei più amati giochi di ruolo di sempre è pensata per tutti coloro che desiderano immergersi in un'avventura fantasy senza tempo. Grazie a una grafica completamente aggiornata e a meccaniche di gioco modernizzate, il mondo di Cyrodiil appare più vivido e immersivo che mai. Che siate nuovi giocatori o veterani della saga, potrete esplorare ogni angolo di Tamriel con un livello di dettaglio e fluidità degni delle produzioni più recenti.

Uno degli aspetti più affascinanti di questa versione è la possibilità di plasmare la propria avventura. Potrete scegliere se interpretare un impavido guerriero, uno stregone potente, un ladro silenzioso o qualsiasi altra combinazione possibile. Ogni scelta avrà un impatto tangibile sulla vostra esperienza, rendendo ogni partita unica e irripetibile.

Inoltre, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered include anche tutte le espansioni e i contenuti scaricabili rilasciati nel corso degli anni, tra cui Shivering Isles e Knights of the Nine, offrendo così un'esperienza di gioco completa e appagante fin dal primo avvio.

Attualmente in offerta a 43,99€, Oblivion Remastered rappresenta una delle migliori opportunità per scoprire (o riscoprire) uno dei GdR più influenti della storia videoludica, in una versione ottimizzata per i sistemi moderni. Non lasciatevela sfuggire: la vostra avventura a Tamriel vi aspetta.

