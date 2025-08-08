Il mondo del gaming propone un'offerta su un dispositivo promette di ridefinire l’esperienza di gioco “on the go”: stiamo parlando della Lenovo Legion Go S, un ibrido tra console portatile e laptop da gaming. È disponibile su AliExpress a 497,36€, con spedizione gratuita, e si presenta come un vero concentrato di tecnologia, pensato per chi non vuole rinunciare alla potenza nemmeno lontano da casa.

Vedi offerta su AliExpress

Legion Go S, chi dovrebbe acquistarla?

La Legion Go S è equipaggiata con un processore AMD Ryzen Z2 GO, capace di raggiungere una frequenza massima di 4,30 GHz, supportato da 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Un hardware che regge senza problemi i titoli più moderni, specialmente considerando che il sistema operativo è Windows 11 Home: parliamo quindi di un vero PC da gaming travestito da console.

Il display è uno dei punti di forza del dispositivo: pannello IPS da 8 pollici, risoluzione WUXGA (1920x1200), touchscreen con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il tutto con 100% copertura sRGB e luminosità di 500 nit, per una resa visiva vivace e nitida anche all’aperto o in ambienti luminosi. Il formato compatto lo rende facilmente trasportabile, ma allo stesso tempo abbastanza ampio da offrire un'esperienza di gioco confortevole e coinvolgente.

A rendere l’esperienza ancora più completa ci pensano i controller integrati L&R, dotati di joystick con tecnologia Hall Effect e illuminazione RGB, per un controllo preciso. Il layout è pensato per garantire un’ergonomia simile a quella di un gamepad tradizionale, con un feedback solido e una buona risposta ai comandi, fondamentale nei titoli competitivi e nei giochi d’azione.

La batteria integrata è da 55.5Wh, più che sufficiente per diverse ore di gioco continuato, e supporta la ricarica rapida tramite USB-C. La connettività è al passo con i tempi: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per una connessione stabile e veloce, sia in multiplayer online che per accoppiare cuffie o controller esterni. Inoltre, la console dispone di una porta micro USB per il collegamento di periferiche esterne o controller aggiuntivi.

La Lenovo Legion Go S è la soluzione ideale per chi vuole giocare ovunque senza problemi. È potente, compatta, ben costruita e soprattutto estremamente versatile. A 497,36€ con spedizione gratuita, è una vera occasione per entrare nel mondo del gaming portatile con prestazioni da desktop.

Vedi offerta su AliExpress

