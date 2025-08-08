Il mondo del gaming propone un'offerta su un dispositivo promette di ridefinire l’esperienza di gioco “on the go”: stiamo parlando della Lenovo Legion Go S, un ibrido tra console portatile e laptop da gaming. È disponibile su AliExpress a 497,36€, con spedizione gratuita, e si presenta come un vero concentrato di tecnologia, pensato per chi non vuole rinunciare alla potenza nemmeno lontano da casa.
Legion Go S, chi dovrebbe acquistarla?
La Legion Go S è equipaggiata con un processore AMD Ryzen Z2 GO, capace di raggiungere una frequenza massima di 4,30 GHz, supportato da 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Un hardware che regge senza problemi i titoli più moderni, specialmente considerando che il sistema operativo è Windows 11 Home: parliamo quindi di un vero PC da gaming travestito da console.
Il display è uno dei punti di forza del dispositivo: pannello IPS da 8 pollici, risoluzione WUXGA (1920x1200), touchscreen con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il tutto con 100% copertura sRGB e luminosità di 500 nit, per una resa visiva vivace e nitida anche all’aperto o in ambienti luminosi. Il formato compatto lo rende facilmente trasportabile, ma allo stesso tempo abbastanza ampio da offrire un'esperienza di gioco confortevole e coinvolgente.
A rendere l’esperienza ancora più completa ci pensano i controller integrati L&R, dotati di joystick con tecnologia Hall Effect e illuminazione RGB, per un controllo preciso. Il layout è pensato per garantire un’ergonomia simile a quella di un gamepad tradizionale, con un feedback solido e una buona risposta ai comandi, fondamentale nei titoli competitivi e nei giochi d’azione.
La batteria integrata è da 55.5Wh, più che sufficiente per diverse ore di gioco continuato, e supporta la ricarica rapida tramite USB-C. La connettività è al passo con i tempi: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per una connessione stabile e veloce, sia in multiplayer online che per accoppiare cuffie o controller esterni. Inoltre, la console dispone di una porta micro USB per il collegamento di periferiche esterne o controller aggiuntivi.
La Lenovo Legion Go S è la soluzione ideale per chi vuole giocare ovunque senza problemi. È potente, compatta, ben costruita e soprattutto estremamente versatile. A 497,36€ con spedizione gratuita, è una vera occasione per entrare nel mondo del gaming portatile con prestazioni da desktop.