Se siete appassionati di cinema d'animazione e amate i set da costruzione di qualità, non potete lasciarvi sfuggire questa imperdibile offerta su Amazon. Il set LEGO Ideas Disney Pixar Luxo Jr. è disponibile al prezzo scontato di 57,39€, con un ribasso del 18% rispetto al prezzo consigliato di 69,99€. Un'opportunità unica per aggiungere alla vostra collezione un pezzo iconico della storia Pixar.

LEGO Ideas Disney Pixar Luxo Jr., chi dovrebbe acquistarlo?

Questo modellino LEGO per adulti cattura perfettamente lo spirito giocoso e innovativo di Luxo Jr., la celebre lampada animata protagonista del cortometraggio Disney Pixar del 1986 che ha segnato una svolta nell'animazione digitale. Il personaggio, completamente snodabile, può essere posizionato in pose dinamiche, riproducendo i movimenti saltellanti e girevoli che lo hanno reso famoso.

Il set include anche una riproduzione della palla Pixar, arricchita da dettagli nascosti che rappresentano omaggi a celebri film dello studio, come "Up", "Gli Incredibili", "Monsters & Co." e "Toy Story". Le due basi arrotondate della palla possono essere rimosse per creare un supporto stabile, su cui Luxo Jr. può "appoggiarsi" in posa iconica, rendendo questo set perfetto come decorazione per la casa o la scrivania.

Oltre alla costruzione creativa, il set offre anche un'esperienza immersiva grazie al libretto incluso, che contiene interviste ai designer LEGO e al fan creatore del progetto, oltre alle istruzioni presenti anche sull'app LEGO Builder. È un'idea regalo ideale per adulti e collezionisti LEGO, o per chiunque ami la magia dell'universo Pixar.

Con un design curato, elementi interattivi e un forte valore simbolico, il set LEGO Ideas Disney Pixar Luxo Jr. si distingue come un gadget cinematografico da non perdere. Approfittate di questa offerta su Amazon a soli 57,39€ prima che torni al prezzo pieno. E se vi piacce il mondo di Harry Potter, dare un'occhiata a quest'altra offerta.

