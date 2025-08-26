Se siete appassionati del mondo magico di Hogwarts e desiderate vivere l’esperienza del Quidditch direttamente sulla vostra console, questa offerta potrebbe fare al caso vostro. Su Amazon, infatti, trovate Harry Potter: Campioni di Quidditch - Deluxe Edition per PS5 al prezzo speciale di soli 9,99€, con un interessante ribasso rispetto al precedente costo di 12,99€. Una promozione che vi permette di risparmiare e al tempo stesso aggiungere alla vostra collezione un titolo dedicato a uno degli sport più iconici dell’universo creato da J.K. Rowling.

Harry Potter: Campioni di Quidditch - Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa edizione non è una semplice versione standard, ma include diversi contenuti esclusivi pensati per arricchire l’esperienza di gioco. Con la Deluxe Edition di Harry Potter: Campioni di Quidditch, avrete accesso a skins per le scope, uniformi scolastiche da viaggio e ai prestigiosi stemmi delle quattro case di Hogwarts: Serpeverde, Tassorosso, Grifondoro e Corvonero. Un’aggiunta che vi permetterà di personalizzare i vostri campioni e immergervi ancora di più nelle competizioni aeree del celebre sport magico.

Il titolo è pensato per tutti coloro che desiderano rivivere l’atmosfera di Hogwarts attraverso partite spettacolari di Quidditch, con la possibilità di sfidare amici e giocatori da tutto il mondo. La versione per PlayStation 5 assicura un comparto tecnico fluido e prestazioni ottimizzate, così da rendere ogni partita coinvolgente e visivamente suggestiva.

Questa offerta rappresenta un’occasione imperdibile per i fan della saga e per chi vuole arricchire la propria libreria videoludica con un gioco unico nel suo genere. Considerando i contenuti extra inclusi nella Deluxe Edition e il prezzo estremamente competitivo, acquistare oggi Harry Potter: Campioni di Quidditch per PS5 significa portarsi a casa non solo un titolo amato dagli appassionati, ma anche un’esperienza completa a un costo davvero vantaggioso.

La versione PS5 di Harry Potter: Campioni di Quidditch - Deluxe Edition è attualmente disponibile a soli 9,99€

