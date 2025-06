Se siete appassionati del mondo di Hogwarts e sognate da sempre di librarvi in volo su una scopa, questa è l'offerta perfetta per voi. Harry Potter: Campioni di Quidditch - Deluxe Edition per Nintendo Switch è disponibile su Amazon a soli 9,99€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo mediano di 19,90€. Si tratta di un'occasione imperdibile per tuffarsi in una delle discipline più iconiche del mondo magico, godendo di contenuti esclusivi pensati per i veri fan.

Harry Potter: Campioni di Quidditch - Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa Deluxe Edition offre molto più del semplice gioco base. Acquistandola, riceverete anche i pacchetti delle Case di Serpeverde, Tassorosso, Corvonero e Grifondoro, ognuno dei quali include una skin per la scopa Stormrider, un'uniforme scolastica da viaggio personalizzata e lo stemma della relativa casa. In più, avrete a disposizione 2.000 pezzi d'oro da spendere nel gioco, risorsa normalmente ottenibile solo attraverso il proseguimento delle partite.

Con una grafica colorata e una giocabilità adatta a ogni tipo di pubblico, Harry Potter: Campioni di Quidditch vi permette di vivere emozionanti partite all'insegna della velocità e della strategia. Potrete scegliere la vostra casa preferita, personalizzare l'aspetto del vostro personaggio e scendere in campo per conquistare la Coppa di Quidditch, affrontando sfide che metteranno alla prova la vostra abilità con la scopa e la conoscenza delle tattiche di gioco.

A meno di dieci euro, questo titolo rappresenta un'ottima aggiunta alla vostra collezione di giochi per Nintendo Switch, perfetta per i fan della saga e per chi desidera un'alternativa sportiva originale e coinvolgente. Approfittate ora di questa promozione esclusiva su Amazon prima che l'offerta voli via. Infine, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione completa per ulteriori consigli.

