Fan di NieR: Automata? L’action figure Tamashii Nations - 2B è un AFFARE da non perdere!

Continua la Festa delle Offerte di Primavera Amazon e tra le promozioni più interessanti di oggi spicca quella dedicata a uno dei personaggi più iconici dell'universo videoludico giapponese. L' action figure da collezione Tamashii Nations - NieR: Automata Ver1.1a - 2B, parte della prestigiosa linea S.H.Figuarts di Bandai Spirits, è disponibile su Amazon a soli 63,77€, con un eccezionale sconto del 34% rispetto al prezzo consigliato di 96,90€. Un'occasione imperdibile per tutti i fan della serie e gli appassionati di action figure di alta qualità.

Tamashii Nations: NieR: Automata Ver1.1a - 2B, chi dovrebbe acquistarla?

La protagonista di NieR: Automata, celebre videogioco di casa Square Enix, prende vita in questa splendida rappresentazione articolata da circa 15 cm. La figure di 2B si distingue per la cura maniacale dei dettagli, le finiture di pregio e la straordinaria posabilità, perfetta per essere esposta in qualsiasi collezione.

Tra gli accessori inclusi troverete ben quattro espressioni facciali intercambiabili, mani opzionali (tre per la sinistra e due per la destra), la celebre arma Contratto Bianco, il fidato Pod 042, e naturalmente un supporto per esposizione. Non manca nemmeno una variante del volto senza la tipica maschera nera che contraddistingue l'androide nella serie. Ogni pezzo è contrassegnato dall'etichetta ufficiale Bandai Namco, garanzia di qualità, sicurezza e supporto post-vendita.

Questa action figure rappresenta non solo un must per chi ha amato il gioco, ma anche un pezzo di grande valore collezionistico. Se volete arricchire la vostra vetrina con un modello fedele, dinamico e perfettamente rifinito, questo è il momento giusto per farlo.

Approfittate subito della promozione prima che il prezzo torni a salire: la figure di 2B vi aspetta su Amazon a soli 63,77€. Non lasciatevela sfuggire.

