Atlus prosegue la sua operazione per riportare in auge i capitoli più amati di Persona, dopo il grande successo ottenuto dal quinto episodio che ha reso la saga JRPG un vero e proprio punto di riferimento per l'industria videoludica.

Dopo l'eccellente Persona 3 Reload (che trovate su Amazon), il team di sviluppo è oggi al lavoro su Persona 4 Revival, nuovo remake particolarmente atteso che si è mostrato per la prima volta durante l'ultimo Xbox Games Showcase, con un brevissimo teaser che è servito fondamentalmente solo a confermarne l'esistenza.

C'è stata dunque fin da subito la sensazione che vi fosse ancora un enorme lavoro da fare, purtroppo confermata oggi direttamente da SEGA: il publisher ha infatti svelato che il lancio di Persona 4 Revival è estremamente distante.

Come segnalato da Gematsu, SEGA Sammy Group ha infatti pubblicato un report con diversi risultati finanziari e chiarimenti sulle sue prossime uscite: il file in questione sembrerebbe essere stato rimosso dal web negli scorsi istanti, ma non prima che i fan potessero addocchiare alcune informazioni interessanti.

Tra queste vi è appunto la finestra di uscita di Persona 4 Revival: SEGA ha infatti svelato che il lancio è previsto non prima dell'anno fiscale 2027, ovvero il periodo temporale che inizia l'1 aprile 2026 e si conclude il 30 marzo 2027.

Bisogna inoltre segnalare che il report sottolinea la possibilità che il lancio possa avvenire anche successivamente a questa finestra temporale, il che significa che l'attesa potrebbe prolungarsi anche di oltre due anni.

Probabilmente sarà meglio dimenticarsi dell'esistenza di questo remake per un lungo periodo, in attesa che Atlus e SEGA possano fornirci ulteriori dettagli sullo sviluppo: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, ricordiamo che il team di sviluppo sta già preparando il terreno per Persona 6: i primi passi per la produzione sono stati ufficialmente avviati.