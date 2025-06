Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles potrebbe essere un nuovo inizio per il celebre spin-off strategico di casa Square Enix, qualora l'edizione rimasterizzata dovesse rivelarsi un successo sul mercato.

Il publisher ha deciso di dare ascolto ai fan che volevano il ritorno di questa bellissima perla del passato, ma adesso spetta alla community dare risposte che possano convincere gli sviluppatori a proseguire la narrazione con capitoli inediti.

In un'intervista rilasciata a Inverse, il director Kazutoyo Maehiro ha infatti anticipato che da parte sua c'è tutta la volontà di proseguire con nuovi episodi, ma tutto dipenderà dall'effettiva reazione della community:

«Anche se non possiamo fare promesse per il futuro, se questo titolo avrà successo, ciò dimostrerà non solo l'interesse dei giocatori, ma anche la fattibilità [dei giochi strategici] come business.

Un tale successo aprirebbe la strada per il lancio di nuovi strategici che seguano The Ivalice Chronicles. Ci auguriamo sinceramente che ciò accada».