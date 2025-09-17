Se sei un appassionato di film d'animazione, oggi è una giornata speciale: “Elio” è finalmente disponibile su Disney+. Con la nuova promozione a partire da soli 2,99€ al mese, la piattaforma continua a confermarsi come il punto di riferimento per lo streaming in Italia, offrendo un catalogo ricco e sempre aggiornato, tra nuove uscite, grandi classici Disney e produzioni originali acclamate dalla critica.

Perché abbonarsi a Disney+?

Disney+ non è solo una piattaforma di intrattenimento: è un mondo di esperienze cinematografiche e televisive. Grazie alla sua offerta competitiva, gli abbonati hanno accesso a tantissimi contenuti, dai film animati ai blockbuster live-action, dalle serie TV ai documentari esclusivi. Con la promozione in corso, è il momento perfetto per immergersi in storie che catturano grandi e piccoli, senza dover spendere una fortuna.

Qual è la trama del film "Elio"?

Elio è un fanatico dello spazio con una fervida immaginazione e una vera ossessione per gli alieni. La storia prende una piega inaspettata quando Elio viene prelevato e trasportato nel Comuniverso, un’organizzazione interplanetaria che riunisce rappresentanti di galassie lontane e misteriose. Scambiato per un emissario della Terra, Elio si trova catapultato in una missione epica: creare nuovi legami con forme di vita aliene eccentriche, affrontare una crisi intergalattica e, soprattutto, scoprire chi è davvero e qual è il suo posto nell’universo.

Elio è una nuova produzione Disney e Pixar.

