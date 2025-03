Cuphead - Out Of The Cards: la guida completa

Sta per debuttare una novità che sta già facendo parlare di sé tra gli appassionati di videogiochi, illustrazione e collezionismo. Il celebre titolo Cuphead, noto per il suo stile grafico ispirato ai cartoni animati anni '30, diventa ora il protagonista di un'esclusiva raccolta di carte da collezione. Questo ambizioso progetto è curato da Tomodachi Press, una nuova realtà editoriale italiana che fa il suo ingresso nel mercato con il suo primo prodotto: "Cuphead - Out of the Cards". Un'opera che trasforma le Inkwell Isles in un universo collezionabile grazie a illustrazioni inedite e formati innovativi. Il lancio ufficiale è previsto per il 30 maggio 2024.

Tomodachi Press: un trio di esperti alla guida

Alla base di questa nuova casa editrice ci sono tre personalità di spicco del mondo geek italiano:

Dario Moccia , noto content creator con una lunga esperienza nel settore del collezionismo e delle carte collezionabili . Ha già realizzato progetti di successo come Primo Impatto e Flashback , ed è stato Art Director per le serie Monsters! e Disney Anthology di Panini.

Davide Masella , creator e professionista nel mondo dei Trading Card Games e nell'organizzazione di eventi per Magic: The Gathering . Ha fondato, insieme a Moccia, Smile Creative Agency , specializzata in grafica e illustrazione.

Luca Molinaro, creatore di contenuti, co-fondatore di Mangayo e autore dei manga Death Shield e After Time.

Cuphead - Out of the Cards segna il debutto di Tomodachi Press, con l'intento di ridefinire gli standard del settore, esaltando l'arte e il collezionismo in un'esperienza unica.

Arte e collezionismo si incontrano in una serie esclusiva

Questa collezione non si limita a riproporre scene dal gioco, ma rielabora l'universo di Cuphead attraverso gli stili di oltre 70 artisti. Ogni illustratore ha lavorato su carte dedicate a Boss Fight, livelli Run 'N Gun, mini-boss e altri elementi iconici, inclusi i contenuti del DLC The Delicious Last Course.

Il risultato è una raccolta composta da 160 carte che spazia tra tecniche artistiche diverse, dall'acquerello alla scultura, passando per il teatro in miniatura, offrendo una varietà stilistica che riflette l'estetica originale del titolo.

Una collezione variegata con rarità e formati innovativi

La collezione include diverse tipologie di carte suddivise in categorie di rarità:

Carte Comuni (100) : il fulcro della collezione, raffiguranti personaggi, boss e ambientazioni del gioco.

Carte Rare Olografiche (50) : caratterizzate da un effetto lucido/opaco che arricchisce l'illustrazione.

Carte Ultra Rare Olografiche (10) : versioni premium con decorazioni metalliche applicate sull'immagine.

Concept Art Cards : varianti artistiche delle carte principali, stampate su cartoncino testurizzato.

Carte Numerate : edizioni limitate con effetti speciali e numerazione progressiva.

Reverse Cards : variante di ogni carta comune con illustrazione olografica sul retro.

Contract Cards : carte in pergamena con firme laminate raffiguranti i boss di Cuphead.

Cel Cards : ispirate alle tecniche dell'animazione tradizionale, con strati sovrapposti per un effetto tridimensionale.

Milestone Cards : carte dallo stile vintage anni '30, in linea con l'estetica del gioco.

Pop-Up Cards : tridimensionali, pensate per essere esposte e ricreare un effetto scenografico.

Memorabilia Cards: ultra-rare, con finiture esclusive e dettagli in porcellana.

La Collector's Box: un'esperienza da teatro in miniatura

Il cuore della collezione è la Collector's Box, proposta al prezzo di 120€, che si trasforma in un palcoscenico dove prendono vita i personaggi del gioco. Ogni box contiene 20 booster pack con 7 carte ciascuno, per un totale di 140 carte distribuite tra le varie rarità:

3 Ultra Rare

13 Rare

52 Comuni

20 Concept Art

4 Numerate

7 Speciali

40 Reverse

1 Contract Card

La confezione include anche una checklist per collezionisti, utile per monitorare il completamento della raccolta.

Preordini disponibili con bonus esclusivi

I preordini sono già aperti sul sito ufficiale di Tomodachi Press, con disponibilità in arrivo anche presso fumetterie e rivenditori specializzati. Chi prenota la Collector's Box avrà accesso a carte esclusive raffiguranti Cuphead, Mugman e Ms. Chalice in versione demoniaca, ispirate al "bad ending" del videogioco. Chi preordina tre box riceverà l'intero set delle Preorder Card.