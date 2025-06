Su Amazon è disponibile la smart TV LG OLED evo AI da 48 pollici al minimo storico di 1.397,99€. Questo televisore di ultima generazione vi conquisterà con il processore α11 Gen2 con AI che ottimizza ogni pixel, garantendo neri perfetti e colori vivaci anche in ambienti luminosi. La tecnologia Brightness Booster Max offre immagini fino a 1,5 volte più luminose, mentre il sistema webOS con AI si aggiorna automaticamente per 5 anni. Perfetto per il gaming con 4K@144Hz, VRR e GSYNC, include base da appoggio e supporta Dolby Vision e Dolby Atmos per un'esperienza cinematografica completa.

Smart TV LG OLED evo AI 48 pollici, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV LG OLED evo AI è perfetta per chi cerca l'eccellenza nell'intrattenimento domestico e desidera un'esperienza visiva di livello cinematografico. Grazie al processore α11 Gen2 con intelligenza artificiale e alla tecnologia OLED che garantisce neri perfetti e colori vivaci, questo televisore si rivela ideale per appassionati di cinema, serie TV e documentari che non vogliono compromessi sulla qualità dell'immagine. Il sistema webOS con AI e le personalizzazioni intelligenti vi permetteranno di accedere facilmente ai contenuti preferiti con comandi vocali naturali.

I gamer più esigenti troveranno in questa smart TV il compagno perfetto per le loro sessioni di gioco, grazie al supporto 4K a 144Hz, VRR, GSYNC e input lag ridotto che garantiscono un gameplay fluido e reattivo. Il formato da 48 pollici con base inclusa si adatta perfettamente a spazi più contenuti senza rinunciare alle prestazioni, mentre l'audio Dolby Atmos completa l'esperienza. Chi cerca una soluzione smart che si evolve nel tempo apprezzerà gli aggiornamenti garantiti per 5 anni.

Vi consigliamo questa smart TV LG OLED evo AI per la sua combinazione unica di qualità d'immagine OLED superiore e intelligenza artificiale avanzata. Al minimo storico di 1.397,99€ otterrete un televisore che si adatta alle vostre preferenze, offre un'esperienza di visione cinematografica con Dolby Vision e Atmos, ed è perfetto per il gaming 4K ad alte prestazioni. La tecnologia webOS garantisce aggiornamenti per 5 anni, rendendo questo acquisto un investimento duraturo per il vostro intrattenimento domestico.

Vedi offerta su Amazon